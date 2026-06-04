今回紹介するのは、Threadsに投稿された、帰宅を待つ子猫ちゃんの愛らしいひとコマ。仕事帰りの投稿主さんが玄関の鍵を開けたところ、その音に気づいた猫ちゃんが、見守りカメラの前で思わぬ表情を見せてくれたみたいです。いったい、どんな反応だったのでしょうか…。 投稿はThreadsにて6.5万回以上表示され、6000件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めていました。 【写真：お留守番をしていた子猫→『鍵