真面目にコツコツ働くことが、必ずしも評価に直結するわけではない――。そんな組織の理不尽さを実感したという投稿が寄せられた。投稿を寄せた40代女性はニュージーランド在住。今の会社に勤めて8年になるという。物流関係の事務や経理の仕事だ。「学歴が無いため、紆余曲折しながら経験を積み今に至るまで努力するしかありませんでした。こんな私でも雇ってくれた今の会社に感謝しかないです」社員16人の会社で和気あいあいとや