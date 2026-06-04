ジムに、カフェやバー、子どもを遊ばせながら仕事ができる部屋、お好み焼きなどを調理できる鉄板付きのスペース――。「これ、本当にオフィスなの？」大阪・うめきたエリアの「グラングリーン大阪」に今春移転したコクヨの新本社「KOKUYO HQ」。5月21日に行われたメディア向け内覧会で社内を案内されたときに、そんな疑問が浮かんできた。ジムでは、社員同士がチームになって身体を動かす様子も文具やオフィス家具メーカーと