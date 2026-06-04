怪我や病気のときはしっかり休むのが当然だが、職場の都合で無理な出勤を強いられるケースはやばい。投稿を寄せた60代男性は介護福祉士として働いている。昨年、自宅で転倒して足を骨折してしまい、職場には診断書を提出したが、上司から信じられない言葉をかけられたという。「奴隷にしか思っていない」と怒り男性は上司から「来るだけで良いので自分的に最短何日に来れるか」と、暗に出勤を急かされた。しかも、その裏には上司の