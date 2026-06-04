「世帯年収1000万円以上」と聞くと余裕のある生活を想像しがちだが、額面と手取りのギャップに肩を落とす人は少なくない。投稿を寄せた東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、自分一人の稼ぎで世帯年収1000万円に達しているものの、懐事情はシビアであることを明かしてくれた。（文：篠原みつき）都心に中古マンション購入「2DKの低層。ただし日当たりは中の下といった感じ」収入は賞与の割合