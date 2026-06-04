子どもの進路、特に大学受験は親にとっても一大イベントだ。大学生活だけでなく、将来の就職まで考えて「どの大学に行くのが一番有利なのか」と考えたことがあるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに6月上旬、「都市部の私立有名大学か地方の国公立大学か」というトピックが立ち、議論が交わされた。トピ主の娘は高校3年生。もともと地方国公立大学を目指していたが、最近になって受験教科数を絞るか、AO入試で都市部の有名私