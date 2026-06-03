GSはフルパニア状態が一番カッコイイと信じて疑わない男、さすライダーです。 特にトップケースは「フルパニアの顔」のような存在なので、そこは下手なものを選ばないように気を使っていますが…この度「これこれこれ！こういうのを待ってたんです、全部ちょうど良いじゃない！」ってな理想のトップケースを見つけたので、その名も「SHAD TR46 TERRA トップケース」を全力で紹介いたします。