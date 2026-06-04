長らく当たり前とされてきた「週5日、1日8時間労働」だが、共働きで子育てをする家庭にとっては負担が大きすぎるようだ。投稿を寄せた大阪府の40代女性（事務・管理／年収450万円）は、「働き方改革が進んでる中での8時間労働は正直、時代に見合ってないと感じます」と、フルタイム勤務の過酷な実情を明かしてくれた。（文：篠原みつき）「ドアtoドアで片道60分の通勤時間を要しトータル11時間拘束されます」女性を苦しめているの