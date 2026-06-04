約5300年前にアルプス山脈で死亡し、氷河の中で自然にミイラ化した「アイスマン」の体から、パン作りに使える可能性がある酵母が見つかりました。The Iceman’s microbiome: unveiling millennia of microbial diversity and continuity | Microbiome | Springer Nature Linkhttps://link.springer.com/article/10.1186/s40168-026-02417-6Ötzi and his microbiome: a 5300-year-old relationship - EurekAlert!https://www.e