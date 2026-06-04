7月31日に公開されるシリーズ最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の主題歌に、TOMOOの「大人になったら」が決定。あわせて、野原一家と妖怪たちが大奮闘する本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】野原一家と妖怪が大奮闘『映画クレヨンしんちゃん』本予告本作は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの第33作。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの