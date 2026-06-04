◆安田記念追い切り（６月３日、美浦トレセン）第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。重賞連勝の勢いに乗ってＧ１初戴冠を狙うトロヴァトーレが美浦・Ｗコースで躍動し「Ｇ」評価を獲得した。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。目下の充実ぶりを証明する躍動感あふれる動きだった。重賞連勝で大一番を迎えるトロヴァトーレは美浦・Ｗコースで先週と同じ相手のイゾラフェリーチェ