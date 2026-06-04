７月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ、松本若菜が主演、佐野勇斗が共演する「君の好きは無敵」（火曜・午後１０時）の追加キャストが４日、発表された。完全オリジナルストーリーの同ドラマは、世界中で愛されるキャラクターを生み出し続け、“かわいい”を牽引してきたサンリオが取材協力していることも話題。「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサルと、偏屈変人訳ありキャラクターデザイナーというちぐはぐな男女が