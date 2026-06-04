【モンテレイ（メキシコ）３日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】日本代表は３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。予定していた練習場が芝のコンディション不良により変更となり、時間も大雨が予想された夕方予定から午前練習に変更。炎天下で気温３５度を超える中で、別メニュー調整となった遠藤航、瀬古歩を除く２４名は暑熱順化を目的としたトレーニングを行った。 ５大会連続出