Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）が3日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演。映画の撮影でイタリアを訪れた際、日本と現地の労働文化の違いに驚かされたエピソードを語った。今回、番組には22カ国28人の女性が集まり「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに熱い議論が交わされた。ゲスト出演した山田は、冒頭にMCの上田晋也から「海外行った時に日本の良さを改め