俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）が、今期の民放連続ドラマ5月月間視聴率で個人4.4％／世帯7.9％を記録し、第1位を獲得（ビデオリサーチ調べ 関東地区）した。【写真】警視庁広報課の船津たける役を演じたオズワルド伊藤6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜