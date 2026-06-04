ニッポン放送プロジェクトは、5月31日に石川県羽咋市で実施された”本州初のトキ放鳥“を記念し、純金商品を期間限定で発売する。【画像】特製桐箱に入った純金カード「“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金小判」は純金10グラムを使用した小判。表には「令和八年能登地域トキ放鳥記念」の文字とかわいい「のとっきー」のイラストがデザインされている。裏は純金であることを証明する徳力、純金、造幣局マークが刻印される。