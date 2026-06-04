演歌歌手の市川由紀乃（50）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。卵巣がんの闘病を支えてくれた母からのメッセージに涙を見せた。24年6月の卵巣がんの手術で子宮や卵巣の切除をした。MCの黒柳徹子が「闘病中、神様もう一度、真利（市川の本名）に歌わせてやってくださいとずっと祈ってました。その祈りは多くの皆さまの助けを借りてかないました。これからも助けていただいた恩を忘れず一曲一曲を