2026年6月、世界のフットボールファンが待ち望んだ『FIFAワールドカップ2026』（以下、『ワールドカップ』）が目前に迫っている。史上最大規模で開催されるこの戦いを前に、今大会の中継などを行う日本テレビ系のサッカーテーマソングにB'zの新曲「完全無欠」が決定し、6月1日より配信が開始された。 （関連：【動画】B’z、『FIFAワールドカップ2026』の熾烈な試合を盛り上げる最新曲「完