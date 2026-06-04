佐々木は自信を持ってマウンドに立っているようだ(C)Getty Imagesメジャー2年目、若き日本人右腕は着実に成長を遂げている。ドジャースの佐々木朗希は今季、ここまで10度先発マウンドに登り、開幕当初は打ち込まれるマウンドが続くも、徐々にそのピッチング内容は向上。過去6登板で3勝をマークし、課題だった制球も確かな改善を見せている。【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を直球と変化球で三振を奪うシーン5月30日に本