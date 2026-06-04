グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ＝29）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿に反響が寄せられている。天羽は「雨だねー」とつづり、白のビキニ姿で寝転ぶ様子を公開した。この投稿に「かわいい」「きれいすぎる〜」「セクシーすぎ〜」「笑顔魅力的」などのコメントが寄せられている。