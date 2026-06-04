俳優の川〓麻世（63）が、3日までに自身のブログを更新。22歳下の妻で料理研究家の花音さんが、2日に42歳の誕生日を迎え、花音さんの母親も交えて祝福した様子を投稿した。3人で乾杯している写真などを公開。写真とともに「happy birthday Canon今日は妻の42歳の誕生日妻と義母も幸せそうに乾杯決して贅沢を言わない妻は素晴らしい二人の価値観が似てるところはそこなのかもね俺のバースデーディナーは何処に行きたいか