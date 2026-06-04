気象予報士でタレントの穂川果音（40）が3日までに、インスタグラムを更新。私服姿を公開した。穂川は「ベアトップだと鎖骨が出て華奢見えするから好き#骨格ストレート#グラマー体型の洋服選び#170cm」とコメントし、私服姿をアップした。穂川はベージュのベアトップに白いカーディガンを着用。美しいデコルテと谷間をチラ見せさせている。この姿にフォロワーからは「君の美しさに夢中」「ベアトップはちょっとズルい」「セクシ