【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は3日、安全保障理事会（15カ国）の非常任理事国10カ国のうち、来年1月から2年間を担当する5カ国に、オーストリアとポルトガル、キルギス、トリニダード・トバゴ、ジンバブエを選出した。キルギスの安保理入りは初めて。アジア太平洋枠（1カ国）でフィリピンに競り勝ったキルギスのクルバエフ外相は「今は激動の時代だ。責任の重さを認識している」と記者団に語った。キルギスはロシア