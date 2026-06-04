グラビアアイドル葉月つばさが3日までにインスタグラムを更新。女子高生風のオフショットをアップした。葉月は「ラブポップグラビアの好きなオフショット」とつづり、ルーズソックスに制服風の衣装を着用したオフショットを投稿。葉月はニットをバストの上までめくり上げ、白いブラジャーを露出させている。この投稿にフォロワーからは「かわいいけど、ドキッとした！」「鼻血が止まらぬ〜」「だ、だめですそんなかっこしちゃ…」