巨人の育成・園田純規投手（２０）が、４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（ちゅ〜る）にスライド登板する。先発予定だった３日の同戦が台風接近のため中止となり、この日は同球場で行われた全体練習に参加。キャッチボールや体幹トレーニングなどで汗を流した。練習後は取材に応じ、「とにかく長いイニングを投げて、チームが勝てるようにやるだけ」と、３勝目に向けて意気込んだ。３年目の今季は２軍戦８試合（７先発）に登板