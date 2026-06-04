安藤優子が3日、インスタグラムを更新。自宅でのトレーニングの様子を公開した。この日は台風6号が東京を直撃。安藤は「みなさんのお住まいの地域、台風6号の被害は大丈夫でしたか？東京はひやっとする河川の状況もありましたが、この時間になってようやく雨がおさまってきました」と台風の状況について報告。白いTシャツを着用し、ヨガマットの上で愛犬のフレンチブルドッグを前に、ファンクショナルトレーニングを行う姿を公開。