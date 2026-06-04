グラビアアイドル藤原ナミ（26）が3日までにインスタグラムを更新。バンドゥビキニ姿をアップした。藤原は「おはよぉ〜」とあいさつ。こぼれそうなマシュマロバストの際立つ、白いビキニ姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「エロボディー」「透明感がすごくてめちゃくちゃ綺麗」「これは素晴らしい」とコメントが寄せられている。藤原は岐阜県出身。SNSのプロフィルには「ウエスト55.5cmのHカップ」と記してある。