北朝鮮がまたも“特大ブーメラン”級の日本非難を展開した。日本政府は4月21日、防衛装備移転3原則の運用指針を改定し、従来の「5類型」を撤廃。殺傷能力を持つ武器の輸出拡大に踏み切った。これに対し北朝鮮国営「朝鮮中央通信」は3日、「致死性兵器商売で軍需産業を膨張させ、軍事大国化の野望をなんとしても実現してみようとする戦争屋」と激しく非難した。しかし、この主張ほど強烈な自己矛盾に満ちたものも珍しい。国際社会か