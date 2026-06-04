FRB本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は3日、全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）を公表した。大半の10地区で「経済活動が小幅から緩やかに拡大した」と分析した。「小幅に縮小」と「変化なし」が1地区ずつだった。一方、物価高などを背景に、消費行動は高所得層と中低所得層の間で「二極化が一段と進んだ」とした。5月27日までの調査を取りまとめた。ウォーシュ議長の就任後、初めて開く