【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比2.26ドル高の1バレル＝96.02ドルで取引を終えた。イランがクウェートやバーレーンに向けてミサイルを発射したと伝わるなど中東情勢悪化に伴う供給不安が強まり、買い注文が優勢となった。米軍もホルムズ海峡近くの島にあるイラン軍の施設を攻撃したと伝わった。ロイター通信によると、イ