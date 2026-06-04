“９人乗り”！日産のドイツ法人は2026年5月7日、ミニバン「プリマスターコンビ」の改良モデルを発表しました。プリマスターコンビは日産が欧州市場で展開している中型商用バン「プリマスター」の乗用車仕様です。大人数での移動や送迎用途、レジャーなど幅広いシーンに対応するMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）として展開されています。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“９人乗り”ミニバン」です！