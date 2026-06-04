セリエAの名門ユベントスは、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場を逃した。これにより去就が注目されているのが、守備の大黒柱ブレーメルだ。主要タイトルを競いたいという希望を公にしており、移籍を目指すと言われている。ブレーメルが抜ければ、その大きな穴を埋めるのは容易ではない。候補としてルチャーノ・スパレッティ監督があげたひとりが、ナポリ時代に一緒にスクデットを獲得した韓国代表のキム・ミンジェと言わ