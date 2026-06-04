2026年６月３日（日本時間４日）に事前キャンプ地のモンテレイで初練習を実施した日本代表。今大会に向けては対外試合なしで、ぶっつけ本番でオランダとの初戦に臨む。振り返ると、2018年のロシア大会では開幕前のスイス戦（６月８日）で惨敗も、そこから仕切り直して新たなスタメンで挑んだパラグアイ戦（６月12日）で勝利して機運を高めた。実戦を重ねながらチームを整備できた点がグループステージ突破の一因だったが、当時