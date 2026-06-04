サッカーW杯北中米大会の1次リーグF組で、日本代表と初戦（14日＝日本時間15日）の初戦で対戦するオランダ代表が3日（日本時間4日）、ロッテルダムで同じW杯出場国のアルジェリアと親善試合を行い、0―1（前半0―0）で敗れた。オランダは日本代表MF遠藤航とリバプールで同僚のDFファンダイク主将、MFデヨング（バルセロナ）、FWハクポ（リバプール）らが先発。前半はシュート数8―2で上回ったものの、決定力を欠いて無得点だっ