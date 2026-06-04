ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が４日に放送され、新人アナウンサーが番組に加入した。同局の吉村恵理子アナが「木曜日に新しい仲間が加わります」と紹介。新人アナは「バーンズ恵麻です。日本で生まれ育った誇りをを胸に空手を１０年間続けてきました。得意技は上段蹴りです」と元気よく自己紹介。総合司会の安住紳一郎アナ、江藤愛アナらは「おおお！」と得意技に驚きながらも拍手で迎えてい