【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで約１時間、事前合宿初日の練習を行った。＊＊＊この日からＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が全体練習に合流したが、主将ＭＦ遠藤航（リバプール）はグラウンドに姿を見せず、ホテルでの別調整となった。左足手術からの復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦の試合後に足の違和感で前