ローガン・ダラス連銀総裁の発言が伝わり、年後半に利上げが必要になる可能性があるとの認識を示した。 ・年後半に利上げが必要になる可能性。 ・経済は引き続き堅調で個人消費も堅調。 ・労働市場は安定しており、全体的に均衡。 ・金融政策は経済を抑制していない。 ・インフレが２％目標に戻るまで時間がかかり過ぎ。 ・インフレは２％台半ばに向かっているが、２％には達していない。