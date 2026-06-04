NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4466.90（-53.00-1.17%） 金８月限は反落。時間外取引では、米国とイランの武力衝突や原油高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、予想以上の全米雇用報告を受けて売り優勢となったが、序盤の売りが一巡すると、下げ一服となった。 MINKABU PRESS