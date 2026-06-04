NY株式3日（NY時間16:27）（日本時間05:27） ダウ平均50687.07（-620.72-1.21%） S＆P5007553.68（-56.10-0.74%） ナスダック26853.98（-239.92-0.89%） CME日経平均先物68200（大証終比：-360-0.53%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６日ぶりに大幅反落。ナスダックも下落した。半導体の一角は堅調に推移したものの、その他のＩＴ銘柄には利益確定売りが出ていた。 中東情勢は依