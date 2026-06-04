国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル日本」で、一部職員が事務局長による一方的叱責などのパワハラ行為を訴えていることが3日、労働組合への取材で分かった。労組によると、退職したり、休職したりしている人もいるという。団体側の弁護士は取材に「現在、独立した弁護士による調査を進めている」とコメントした。団体ホームページによると、アムネスティ・インターナショナルは、1961年に発足した世界最大の国際