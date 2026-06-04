7月にトルコで開催されるNATO＝北大西洋条約機構の首脳会合に、アメリカのトランプ大統領が出席することが明らかになりました。アメリカルビオ国務長官「アメリカは依然としてNATOの一員であり、我々はトルコを訪れ、全ての課題を話し合う予定だ。トランプ大統領が首脳会合に出席し、考えを示される」アメリカのルビオ国務長官は3日、7月にトルコで開かれるNATO首脳会合について、「NATOの歴史上、最も重要な会合になるだろう」