NHK連続テレビ小説（通称、朝ドラ）に欠かせない存在が、芸人として活動する傍ら、俳優業にも活躍の場を広げている、いわば“芸人俳優”だ。普段からコントであらゆるキャラクターに憑依したり、何百回、何千回と披露してきたコントを毎回新鮮な形で届けている芸人の多くは演技力が高い。また彼らは人間観察力に優れ、滑舌良好、突然のフリにも即興で応えるアドリブ力を持ち合わせているため、俳優として重宝されるのは当