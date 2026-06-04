◎ヤクルト・池山監督は2軍から練習参加したドラフト3位・山崎と同7位・飯田のブルペン投球を見学。「あっちもこっちもちょっと力み倒してて。パシッと決まったところはいい球が来ていた」。アピールチャンスで力むのも無理はないですね。◎DeNA・東は登板前日の取材の場に、牛田成樹球団広報の顔が大きくプリントされたTシャツ姿で登場。取材に立ち会った同広報は「これはアカンで」と苦笑いしつつ、うれしいかどうか聞かれる