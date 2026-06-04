◇交流戦ヤクルト1−0ロッテ（2026年6月3日神宮）魅了し、憧れの存在になる。プロ野球選手の役目だ。野球を国民的スポーツへと成長させた長嶋さんがこの世を去ってから1年の命日。ヤクルト・池山監督は「魅せることが、僕らも子供の頃の憧れに、夢に変わっていった。今いる選手も、憧れや夢を持ってもらえるようなプレー、スタイルというのを欲しいよね」と力説した。指揮官も、長嶋さんのプレーに見入っていた一人だ。