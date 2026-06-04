◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）長嶋さんと現役時代からの盟友である張本勲氏（85＝スポニチ本紙評論家）のメッセージは5回表終了後にビジョンに映し出された。「ファンのための選手なんだと痛感させられました。野球人の神髄を教えられました」。長嶋さんが監督を務めていた75年オフに日本ハムから巨人にトレード移籍。翌76年のリーグ優勝に大きく貢献した。