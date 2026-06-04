購入制限への協力が呼びかけられている札幌市指定の有料ごみ袋について、在庫量や原料の状況が６月３日の市議会で明らかになりました。札幌市は５月末、指定ごみ袋を扱うおよそ２０００店に購入制限への協力を呼びかける通知を出しました。市内のスーパーなどでは要請に応じ「１人１セット限り」と購入制限を続けています。３日の市議会で指定ごみ袋の在庫状況などについて明らかになりました。（札幌市中村環境事業