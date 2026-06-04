◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）試合開始直前に、長嶋さんの特別映像が大型ビジョンで流された。74年10月14日、後楽園球場での引退セレモニー。「我が巨人軍は永久に不滅です」の名スピーチも放映され、長嶋さんの声が東京ドームに響いた。映像では詩人・サトウハチローの「長島茂雄選手を讃（たた）える詩」のナレーションに合わせ、現役時代の活躍を振り返った。「長島茂雄はやっているのだ/長島茂雄