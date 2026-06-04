◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）「ON」コンビとして長嶋さんと昭和の野球界を熱狂させたソフトバンク・王貞治会長のメッセージが、初回の攻撃前に大型ビジョンで表示された。「ファンの心に飛び込むというか、次は何をやってくれるのだろうかと思わせるプレーヤーだった」と回顧した。長嶋さんの5学年下。巨人には1年遅れの59年に入団し、V9両輪としてチームをけん引。入団直後はキャンプ宿舎が同部屋