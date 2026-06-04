◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）またしても、巨人の“追悼試合”での代打逆転満塁本塁打だった。10年4月7日、コーチだった木村拓也さんがくも膜下出血で37歳の若さで死去。追悼試合だった同4月24日の広島戦（東京ドーム）は2―3の8回1死満塁、代打出場した谷佳知が逆転満塁弾を放って勝利した。木村さんと同学年だった谷はお立ち台で号泣。この日の丸の一発も同じ8回だった。