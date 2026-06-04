2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。ミュージカル作品をはじめ、ドラマ、映画、歌手、トーク番組のMCなど多彩な分野で活躍する山崎育三郎がチャリティーパートナーを務めることが決定しました。今回の「24時間テレビ」で山崎が向き合うのは、“医療的ケア児”。“医療的ケア児”とは、新生児集中治療室等を退院した後も、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経